Le show «Drag Race» aura sa version Belge sur Tipik !

L’émission américaine de compétition de drag-queens va être adaptée en Belgique ! La société de médias World of Wonder a annoncé la tenue en avril dernier d’une édition belge du programme de la franchise gagnante aux Emmy awards, Drag Race.

Ce show divertissant, coloré et multi-talents, est un véritable remède à la morosité qui met en avant une prise de parole forte et inspirante sur les questions d’identité et de différences​.

Lancé en 2009 avec Rupaul’s Drag Race (émission mère née aux États-Unis) ce programme est devenu en quelques années un véritable phénomène récompensé par de nombreux Emmy Awards et adaptée dans plus de dix versions dans le monde : en Thaïlande, au Chili, en Australie et Nouvelle Zélande, aux Philippines. En Europe sur les médias publics en France (France Télé), au Royaume-Uni (BBC), bientôt en Suède (SVT) ainsi qu’en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne.

Le programme produit par les équipes de la RTBF pour Tipik arrivera à une date qui sera annoncée ultérieurement.

Les juges, le casting et la date de la première de Drag Race Belgique seront annoncés à une date ultérieure également.

Drag Race Belgique est une émission produite en Belgique en collaboration avec World of Wonder Productions, Inc. Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell et RuPaul sont les producteurs exécutifs de la série.