Le shooting très simple de Rihanna et de sa famille avec leur adorable nouveau bébé

Si elle ne s’appelait pas Rihanna et lui Asap Rocky, on pourrait presque croire à des photos d’une famille lambda – stylée certes ! – présentant son nouveau-né ! On doit ce shooting aussi naturel que cute au photographe et ami des stars Diggzy. Welcome à Riot Rose, le deuxième fils du couple né en août, après RZA, 16 mois.

TMZ étaient les premiers à révéler la seconde grossesse de Rihanna et ils ont encore été sur la balle en diffusant ces images avant tout le monde. Sans doute le même deal passé avec le photographe Miles Diggs et Rihanna comme lorsqu’il avait pris les photos de la chanteuse pour annoncer sa première grossesse.

Diggz, un paparazzi doué mais différent parce que respectueux des stars qui passent (ou pas lorsqu'ils refusent, à la grande différence de ses collègues !) par son objectif. De tous ceux.celles qu’il a photographiés, c’est Riri sa préférée parce que " Des gens comme ça facilitent mon travail. Vous ne pouvez pas prendre une mauvaise photo d’elle, même si vous essayez!" dixit l’américain.

Le résultat est une jolie série de photos de famille, avec, on imagine, comme volonté venant de Rihanna, 35 ans et d’Asap Rocky, 34 ans, des photos naturelles reflétant simplement leur bonheur d’être parents. Une source avait d’ailleurs déclaré à People magazine après cette naissance que "Rihanna sent que sa famille est désormais complète" et "C’est quelque chose qu’elle a toujours voulu".

Quant aux prénoms, vous aurez remarqué que toute qu’ils commencent tous par la lettre R : Rihanna, de son vrai nom Robyn Rihanna Fenty, ASAP Rocky né Rakim Athelaston Mayers, RZA Athelaston Mayers, qui porte le même prénom que le leader du Wu-Tang Clan, et donc Riot Rose le petit dernier, dont on comprend les émeutes qu’il pourra susciter dans les cœurs vu sa frimousse.

Toutes les photos sont ici :