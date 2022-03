Le "Shift Shock" : ces salariés déçus par leur nouvel emploi.

Depuis un an, les travailleurs sont nombreux à quitter leur emploi aux États-Unis. Ce phénomène, chiffré et médiatisé est connu sous l'appellation de Grande Démission ("The Great Resignation"). Il touche aujourd'hui plusieurs pays dans le monde et plusieurs secteurs d'emploi.

Ces salariés, partis pour de meilleures conditions de travail, un salaire plus élevé ou plus de reconnaissance professionnelle, sont-ils plus heureux dans leur nouvel emploi ? Pas si sûr à en croire un sondage mené par le moteur de recherche d'emploi TheMuse.com. Selon cette étude, 72% des travailleurs qui ont quitté leur poste pendant la pandémie estiment que leur nouvel emploi ou employeur n'ont pas répondu à leurs attentes.

Ce sentiment de décalage entre les attentes liées à un nouvel emploi et la réalité dans l'entreprise porte un nom : le "Shift Shock", comprendre le "Choc du changement".