Le shiatsu : un art et une voie vers la guérison au cœur de ce documentaire

Shiatsu signifie " pression avec les doigts ". Considéré au Japon comme une véritable médecine, le shiatsu consiste à effectuer des pressions le long des lignes du méridien du corps, pour localiser les blocages et les libérer pour refaire circuler l’énergie. Mais le shiatsu est bien plus qu’une pratique, c’est un art et même une philosophie de vie que seul un Maître qualifié est habilité à enseigner. Initié par son propre père dès son plus jeune âge, Sensei Kawada a été formé par les plus grands Maîtres japonais du siècle passé. Il est aujourd’hui à son tour un enseignant de renom.

Ce film se déroule au rythme du maître. On y savoure son calme, sa douceur et sa sérénité. A l’inverse de la vie qui file à 100 à l’heure, il apprend à ses élèves l’art de s’écouter ; l’art de ressentir, de retrouver une relation harmonieuse entre le corps et l’esprit. Il leur apprend aussi l’humilité du thérapeute. Jusqu’où peut-on aller avec le shiatsu ? La question doit être posée et le maître y répond sans ambiguïté : " Il faut rester très prudent " dit-il. " Certaines personnes pensent que le shiatsu peut même guérir le cancer, mais ce n’est pas vrai ". Il peut par contre atténuer les effets des traitements lourds et apporter des effets de bien-être si précieux pour les malades. Kawada s'est d’ailleurs investi auprès des patients cancéreux du service d'oncologie de l'hôpital Saint-Luc, dont il tente d'alléger les souffrances. " Il y a un lien direct entre le corps et l’esprit " dit-il. " Dès lors, établir une connexion entre le patient et le thérapeute est déjà le début du processus de guérison ". Des patients témoignent : les bienfaits sont indéniables !