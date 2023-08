Le SHAPE va se doter d’un tout nouveau quartier général à Casteau

C’est ce jeudi 31 août que se clôture l’enquête publique concernant la construction d’un tout nouveau quartier général au SHAPE, la base de l’OTAN située à Casteau, près de Mons. Le projet prévoit la construction de nouvelles infrastructures mais aussi des parkings pour accueillir plus de 2000 voitures. L’accès principal au SHAPE sera également revalorisé. Ce projet impliquera à terme la démolition des bâtiments actuels. L’idée est de donner un petit coup de jeune au SHAPE et de repousser les murs. L’OTAN s’est en effet installée à Casteau en 1967 et l’alliance militaire a grandi depuis lors, encore dernièrement avec l’adhésion de la Finlande.

Parallèlement au projet de nouveau quartier général, une deuxième enquête publique concernant le SHAPE se termine ce jeudi. Ce deuxième projet consiste en la construction d’une nouvelle école primaire et secondaire pour 600 élèves. Tant pour le quartier général que pour l’école, il faudrait cependant encore attendre quelques années avant de voir les bâtiments sortir de terre.

Tout cela intervient alors qu’un autre grand chantier est déjà en cours sur le site du SHAPE : la construction d’un tout nouveau village de 600 logements destinés à ceux qui travaillent sur le site. Cet énorme chantier devrait se terminer dans 3 ans.