Le SHAPE, cette intrigante base de l’OTAN ancrée dans le Hainaut depuis 1967

Une cible ? Pas pour demain

Avec les tensions actuelles entre la Russie et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, la question d’une éventuelle attaque peut se poser à nouveau.

Il ne faut pas avoir peur de vivre près de la base

Pour Julien Pomarède, on est encore très loin d’envisager un tel cas de figure, "On a l’impression aujourd’hui d’être dans un monde beaucoup plus dangereux qu’avant mais durant la guerre froide, le monde vivait sous la menace d’une guerre nucléaire. Une menace beaucoup plus vivace, beaucoup plus proche et possible qu’actuellement".

Il ajoute : "Dans l’hypothèse extrêmement lointaine, où l’OTAN entrerait dans une guerre d’ampleur contre un État comme la Russie, ce serait logique que le SHAPE devienne une cible militaire. Dans tout conflit, la première des choses à faire c’est de couper le commandement adverse pour empêcher l’organisation de l’adversaire dans des offensives ou des tactiques défensives. Mais on n’en est pas du tout là aujourd’hui et on n’est pas près de l’être. Donc il ne faut pas avoir peur de vivre près de la base". De quoi peut-être rassurer les Castellois, Castelloises et autres voisins du SHAPE.