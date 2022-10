Le shampoing sec, un allié de taille pour les "bad hair days"

Qui ne s’est jamais réveillé avec une tignasse d’enfer, indomptable, grasse ? Dans Le 8/9, David Jeanmotte vous propose de découvrir une solution expresse et efficace, le shampoing sec.

Il existe de plus en plus de shampoings secs sur le marché et il est parfois difficile de s’y retrouver et de choisir le shampoing le plus adapté à votre besoin. Si l’objectif principal du shampoing sec est de laver les cheveux, il peut aussi être utilisé pour texturiser votre tignasse.

Le shampoing va apporter de l’épaisseur et de la texture. Lorsque vous appliquez de l’après-shampoing, votre cheveu semble plus plat, en appliquant du shampoing sec, vous allez lui apporter du volume et de la matière.