Le Shakhtar Donetsk réclame 50 millions d’euros de dédommagements à la FIFA

Palkin regrette n’avoir eu que très peu de temps disponible pour vendre ses 14 joueurs étrangers, et de ne pas avoir pu dialoguer avec la FIFA. Il maintient également que la FIFA a menti en disant qu’elle avait consulté les parties prenantes ukrainiennes. Il regrette que Gianni Infantino ait déclaré publiquement vouloir apporter son soutien aux clubs ukrainiens, sans que cela ne s’accompagne d’actions fortes. Palkin explique également que les clubs ukrainiens, de manière commune, ont pris contact avec la FIFA un mois avant sa décision, sans réponse de la part de l’instance.

Le dirigeant du Shaktar comprend d’ailleurs les clubs qui négociaient avec le sien et qui ont décidé de se rétracter pour récupérer des joueurs gratuitement : "D’un côté, vous pouvez prendre un joueur gratuitement et de l’autre, vous pouvez payer 10 à 20 millions d’euros. Alors que choisissez-vous ? Vous le prenez gratuitement. C’est entièrement la faute de la FIFA et elle devrait assumer toutes les pertes liées à cette décision".

L’Athletic rapporte que la FIFA a répondu à ces accusations, en assurant "avoir été en contact régulier avec les parties prenantes en Ukraine et les parties prenantes du football mondial". Ce que contestent les représentants du Shaktar Donetsk.

Palkin explique qu’il ne s’attend pas à ce que les joueurs étrangers reviennent, mais qu’il pense que les clubs de Premier Liha ukrainienne devraient disposer d’une fenêtre plus importante pour négocier et atténuer leurs pertes. Il dit même qu’il aurait été heureux que la FIFA déclare fin juin qu’une décision serait prise, d’une manière ou d’une autre, en août, ce qui aurait donné une fenêtre supplémentaire de six semaines aux clubs ukrainiens pour assurer les ventes. D’après ses dires, même les clubs négociant initialement avec le Shaktar ne s’attendaient pas à pouvoir recruter leurs joueurs de cette manière.

Reste à savoir si le TAS acceptera l’appel du Shaktar Donetsk, et si la FIFA acceptera de la jouer fair-play avec les clubs ukrainiens.