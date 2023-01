Le Shakhtar Donetsk consacre 23 millions d'euros du transfert de Mykhaylo Mudryk à l'armée et à la population ukrainiennes

Après avoir vendu l'ailier Mykhaylo Mudryk pour 70 millions d'euros à Chelsea (+30 millions d'éventuels bonus), le président du Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov a annoncé ce lundi dédier une partie de cette somme au soutien de l'armée et de la population ukrainiennes.

En s'engageant à Chelsea, l'Ukrainien Mikhaylo Mudryk a considérablement renfloué les caisses du Shakhtar Donetsk, avec lequel il a notamment brillé en Champions League. Et le président du club ukrainien, Rinat Akhmetov, a décidé d'utiliser une partie du montant du transfert pour aider son pays. C'est ce qu'il a fait savoir au travers d'un communiqué publié ce lundi. "J'alloue aujourd'hui 25 millions de dollars (23,11 millions d'euros, NDLR) pour aider nos soldats, nos défenseurs et leurs familles. L'argent sera utilisé pour couvrir différents besoins - de la fourniture de traitements médicaux et prothétiques au soutien psychologique en passant par la satisfaction de demandes spécifiques. Dans un souci de transparence, le projet sera doté d'une équipe professionnelle indépendante qui sera en contact avec les défenseurs d'Azovstal, leurs familles, les prestataires de soins et les bénévoles."