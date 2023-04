Le Shah d'Iran dans la collection "à droite sur la photo"

Ce sont ces témoins privilégiés qui nous racontent, toujours à la première personne, ce qu’eux seul ont vu et entendu. Ces récits sont basés sur leurs témoignages directs, sous forme d’interviews, ou bien inspirés par leurs écrits et leur correspondance. Ce parti pris narratif inédit nous permet de plonger au cœur de l’histoire en train de s’écrire. Il nous fait découvrir l’intimité de ceux dont jusqu’alors nous ne connaissions que l’histoire publique. Des évocations, particulièrement soignées, soulignent les moments forts du récit.

LE SAH D’IRAN

Mohammad Reza Chah Pahlavi était le dernier Shah d'Iran. Son règne prit fin en févier 1979. Amir Aslan Afshar a été l’un des hommes les plus proches du Shah d’Iran. Grand maître du protocole impérial, il a été le témoin privilégié de l’ascension fulgurante puis de la chute brutale d’un des dirigeants les plus controversés de l’histoire contemporaine. Alors qu’en Iran, la révolution islamique fait rage, il accompagne l’empereur déchu dans sa fuite de Téhéran et jusqu’au bout de l’exil.

