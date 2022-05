Le sextoy fait sa révolution pour faire rimer plaisir intime et éco-responsabilité.

Il peut en effrayer plus d'un. Et pourtant, le bois constitue une alternative idéale pour allier plaisir et durabilité. Thierry, un menuisier des Vosges, façonne depuis 2010 des sextoys "issus des forêts vosgiennes". L'idée peut sembler folle mais elle séduit aujourd'hui à travers le monde. Chez Bobtoys, le nom de la boutique dans laquelle on trouve ces jouets coquins, chaque objet est conçu à partir d'essences de bois du pays (frêne ou hêtre) à la main, telles des sculptures érotiques. Pas de substance chimique, pas de plastique et encore moins de pile : ces sextoys permettent d'atteindre le septième ciel sans nuire à la planète et à des prix plus que raisonnables.

Et les plus pointilleux peuvent même s'offrir un jouet sur mesure pour ne jamais s'en lasser.

Chez Idée du Désir, on mise aussi sur le plaisir au naturel avec des sextoys en bois made in France. Fondée en 2014, la marque est portée par un ébéniste qui propose toute une gamme d'accessoires érotiques naturels garantis sans phtalates, nanoparticules ou autres perturbateurs endocriniens. Conçu dans un atelier niché à Angoulême, chaque jouet pour adulte a été élaboré dans des bois nobles comme le merisier, le noyer, l'érable et l'olivier. Et le tout est là encore très accessible avec une gamme de jouets érotiques proposée à partir d'une cinquantaine d'euros et l'assurance de leur longévité.