Le sexisme au quotidien persiste, selon un rapport

Pour sensibiliser les Français au sexisme, le HCE appelle à lutter en priorité "contre l'impunité des violences sexistes et sexuelles" et à garantir une éducation à la vie affective et sexuelle lors du cursus scolaire, comme inscrit dans la loi depuis 2001.

Quant à l'arsenal judiciaire dans la lutte contre les actes sexistes, huit personnes sur dix estiment que les sanctions sont "insuffisantes ou mal appliquées" et 53% des sondés "ne se sentent pas informés sur les lois et sanctions existantes pour lutter contre le sexisme".

Pourtant de nombreuses initiatives sont prises tous les jours, que ce soit à l'école, en entreprise ou encore à la maison en famille autour d'un jeu de société comme le Monopoly des Inégalités.

(Enquête menée par l'institut Viavoice du 2 au 16 février 2022 auprès de 3000 Français de plus de 15 ans.)