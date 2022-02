Le sexe sensoriel : comment se mettre à cette pratique qui inclut les cinq sens ?

Pour amplifier la perception du toucher :

On peut utiliser une huile de massage, par exemple. Lorsqu’on utilise une huile de massage, les caresses sont plus douces, plus fluides, plus sensuelles. On peut aussi jouer sur l’effet "chaud-froid", avec une huile chaude, des raisins au congélateur, ou utiliser des glaçons. On peut jour sur les textures en utilisant une plume, voyager sur le corps de l’autre. Ou même utiliser un vibromasseur car les vibrations créent aussi une accentuation intéressante.

Pour amplifier la perception du goût :

On peut jouer avec la nourriture… Pour une fois, c’est permis ! Cela va permettre, lorsque l’on fait des baisers à l’autre, d’avoir un goût particulier. On peut utiliser des boissons aussi. Par exemple, le champagne avant de goûter au plaisir oral, d’autant plus que le champagne ne colle pas.

Pour amplifier la perception du son :

On peut par exemple jouer avec les mots. Il ne faut pas hésiter à souffler des mots doux ou crus dans l’oreille de l’autre. Se concentrer sur les gémissements de sa/son partenaire ou sur votre respiration à vous. Ce qui est amusant également, c’est de mettre de la musique. Indirectement, on va être influencé par le tempo de la musique qu’on écoute et cela va donner une autre rythmique à nos caresses.

Pour amplifier la perception de la vue :

Utiliser des bougies va permettre de jouer avec les jeux d’ombre. Ça donne aussi une ambiance assez chaude. On peut se donner le défi de ne pas se lâcher des yeux et rester concentré sur le regard de l’autre.

Pour amplifier la perception olfactive :

Au niveau de l’odorat, on peut mettre un parfum sur les draps, ou sur une partie de son corps. On peut utiliser une huile de massage ou des bougies parfumées, mais également accorder une attention plus grande à l’odeur de son/sa partenaire.

Si on condamne un sens, notre attention va être plus grande pour les autres. On peut donc s’amuser à se bander les yeux. On peut aussi attacher les mains de son partenaire. Et puis pourquoi pas, lui mettre des écouteurs avec de la musique dans les oreilles, cela va exalter les autres sens.

