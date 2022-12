Le sexe sans sentiment : quelles précautions faut-il prendre ?

Quoi qu’il en soit, faire ce choix de vivre de relations sans lendemain peut venir de plein de raisons. Mais il y a toujours un dénominateur commun : celui de ne pas avoir envie de s’engager sur le plan sentimental amoureux sans renoncer aux plaisirs sexuels partagés.

Comment éviter les mauvaises rencontres ?

Les applications de rencontre

C’est souvent par ce biais-là qu’on fait de nouvelles rencontres. Ce n’est cependant pas sans risque car on ne sait pas sur qui on va tomber. Il faut donc agir avec prudence. Le premier conseil est de ne pas directement aller chez la personne ou d’inviter la personne directement chez soi. Même s’il y a une complicité et que c’est excitant de pouvoir converser virtuellement avec quelqu’un, ce n’est pas pour autant que dans la vraie vie, on est en sécurité. Si on décide de sauter le pas, ça vaut peut-être le coup de prévenir un ami ou une amie de l’endroit où on se rend. Et pourquoi pas de planifier un appel téléphonique à une certaine heure pour vérifier que tout va bien.