Le sexe oral n'est pas la principale cause du cancer de la gorge en Belgique

La meilleure manière de limiter les risques de contracter un cancer de l’oropharynx est d’éviter les comportements à risques : fumer, boire et avoir des rapports sexuels non-protégés. Pour preuve : selon une étude du New England journal of Medicine, une personne qui a pratiqué le sexe oral sans protection avec six partenaires ou plus a 8,5 fois plus de risques de développer ce cancer de la gorge. Pour contrer ce phénomène, la prévention est essentielle puisque ce virus touche 80% des femmes et des hommes sexuellement actifs au moins une fois dans leur vie. Une prévention qui s’opère sur deux plans : la protection lors des rapports sexuels et la vaccination.

En matière de vaccination, la Belgique a fait un bond en avant en 2022 en élargissant la vaccination gratuite contre le papillomavirus aux garçons à partir de 13 ans et jusqu'à 18 ans. Le vaccin est proposé à l'école aux filles et aux garçons âgés de 13-14 ou qui sont en 2ème année de l'enseignement secondaire ou en 1ère année différenciée. "Même si dans 90% des cas l’infection au papillomavirus diminue et n’aboutit pas à un cancer, le vaccin contre le HPV est strictement recommandé en Belgique", explique l’oncologue Rachel Galot.

Même si le vaccin provoque une meilleure réponse immunitaire chez les enfants et les adolescents entre 9 et 14 ans, il peut-être intéressant pour certains jeunes adultes qui n'en ont pas bénéficié étant adolescents, estime le Dr Galot : "Idéalement, le mieux est de vacciner les jeunes avant qu’ils aient leurs premiers rapports sexuels. Mais pour les jeunes qui ont des rapports sexuels avec beaucoup de partenaires différents, alors cela vaut encore la peine qu’ils se fassent vacciner jusqu’à approximativement 26 ans."

Si le sexe oral non-protégé n’est pas la première cause de cancer de la gorge en Belgique, il n’empêche qu’il est de plus en plus souvent lié au développement de cancers de l’oropharynx. Il existe des moyens de protection pour ce type de pratique sexuelle et il est recommandé de se renseigner auprès d’un médecin ou d’un planning familial.