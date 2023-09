Le sexe, le meilleur ingrédient pour faire parler d’une chanson ? L’exemple de "Foefsafari" de MEROL

En février 2021, la Néerlandaise MEROL sortait le titre Foefsafari, soit Safari du minou en français. Un titre explicite et aux paroles sulfureuses qui pose en sous-texte cette question : parler de sexe sans aucun tabou est-il le meilleur moyen de se faire connaître ? Réponse dans 'Ja Natuurlijk !', une nouvelle chronique d’Entrez Sans Frapper, où l’on répond à des questions sur la musique à l’aide de chansons en Néerlandais.

Si vous estimez que la chanson de variété n’a rien produit de plus sulfureux depuis Que je t’aime et son vers cultissime "Quand tu ne te sens plus chatte, Et que tu deviens chienne", Foefsafari de la jeune amstellodamoise MEROL risque de vous surprendre.

Cette chanson pourrait donner aux plus polissons l’envie de renforcer leur vocabulaire en Néerlandais.

Si l’on décompose le titre, Foef désigne ni plus ni moins l’intimité féminine. Mais pourquoi MEROL Ma-t-elle envie de chanter un safari du minou ? La réponse la plus évidente est dans le refrain "Lekker zo van, Oeh" : parce que, "C’est si bon ouh", "C’est si bon ah".

Mais ce n’est pas tout : Foefsafari a pour objectif, nous dit MEROL de "combler le fossé orgasmique". En effet, d’innombrables études de sexologie montrent que dans les rapports hétérosexuels, les femmes ont bien moins d’orgasmes que les hommes. Avec pour principale raison : une méconnaissance des organes féminins.

Foefsafari doit donc être vu comme un petit cour d’éducation à la vulve pour les hommes cisgenres… Et, pour les femmes, une invitation à profiter de manière décomplexée de ce que la nature leur a offert.