Le sexe écologique : c’est possible ?

Comment peut-on être plus écologique sous la couette ? Voici les six astuces d’Alexandra Hubin.

Bien choisir ses préservatifs

La composition des préservatifs ne fait pas rêver : ils sont fait soit à base de plastique dérivé de pétrole, soit en latex synthétique. L’emballage n’est, par ailleurs, pas du tout écologique. Les préservatifs et leurs emballages mettent des centaines d’années à se dégrader. C’est pourtant le seul moyen de se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Heureusement, il existe des entreprises qui créer des préservatifs "green" sans substances chimiques et biodégradables. Attention toutefois, il faut vérifier que l’appellation "CE" soit bien présente sur l’emballage.

Bien choisir ses sextoys

L’industrie des sextoys est très polluante. La plupart sont faits de plastique ou de silicone et possèdent une batterie. Le conditionnement n’est pas non plus toujours pensé de façon écologique. Mais si on regarde de plus près, de plus en plus de marques font des efforts pour minimiser l’impact sur l’environnement. On pense notamment aux jouets sexuels en verre. Par ailleurs, ils sont intéressants en termes de sensation. On peut jouer avec la chaleur : si on les met au frigo, on va avoir une sensation de fraîcheur et à l’inverse si on le met près d’un feu, une sensation de chaleur. En plus, certaines marques font des toys en plastique recyclés ou biodégradables et pensent au packaging, plus respectueux de la planète.