Le sexe dans une relation à long terme : comment entretenir la flamme ?

Alors, oui, c’est vrai, on a plus vingt ans et on ne sait peut-être plus se lancer dans des parties endiablées de "tourniquet bavarois" ou de "babelutte furnoise". Les changements physiques peuvent parfois freiner les ardeurs. L’irrigation sanguine diminue chez la femme comme chez l’homme. Et puis, il peut y avoir des maladies chroniques, des douleurs ou encore, des médicaments qui entraînent des effets secondaires. La sexualité évolue avec l’âge. Il suffit de l’accepter et de faire preuve d’imagination.

Faire preuve d’imagination ?

La vieillesse peut être l’occasion d’expérimenter de nouvelles positions, de tester les accessoires et notamment si on est seul. En couple, on peut aussi consacrer plus de temps aux préliminaires. On peut aussi opter pour une autre routine, comme faire l’amour à un moment de la journée où on se sent plein d’énergie. Si vous êtes pensionné, que vos enfants ne sont plus à la maison et que vous avez du temps, il n’y a pas de raison de cantonner les galipettes à la seconde partie de soirée. Vous pouvez vous laisser aller.