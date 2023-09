“Le sexe anal, c’est pour tout le monde” : Martin lève les tabous sur la sodomie

"Le sexe anal, c’est pour les mecs gays", "La sodomie, ça diminue la virilité", "Le sexe anal, c’est dégueulasse". Ces préjugés, on les a toustes entendus ou répétés. Martin Py en a eu marre de les entendre, alors il en a fait une BD intitulée "L’homme pénétré", avec Zoé Redondo.

"L’idée, c’est de déconstruire les clichés autour de la pratique du sexe anal, d’inviter les gens à réfléchir à leur malaise sur la question."

Parler de sexe anal permet à Martin d’aborder des sujets bien plus larges, tels que le consentement, le genre ou la fluidité sexuelle. L’écriture de sa BD lui a aussi permis d’en apprendre plus sur ses propres pratiques. "Je me suis rendu compte que moi-même, je m’infligeais de la pression ou que j’avais des biais. J’ai beaucoup appris mais je vais continuer à apprendre, toute ma vie. On devrait tous et toutes accepter cela et rester ouverts."