Le seuil des 10.000 apiculteurs dépassé en Belgique

Le nombre d'apiculteurs enregistrés en Belgique continue d'augmenter et a franchi, en 2022, la barre des 10.000 professionnels et amateurs, soit 789 éleveurs et éleveuses de plus qu'en 2021, indique samedi l'Afsca à l'occasion de la journée mondiale des abeilles. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire met toutefois en garde contre le taux de mortalité des abeilles, qui est en augmentation.

Après une légère baisse du taux de mortalité pour la période 2020-2021 (17,76%), celui-ci est remonté à 21,8% pour la période 2021-2022, signale l'Afsca, qui a suivi 194 apiculteurs dans ce cadre. "En 2022, le varroa, un parasite, est resté la cause la plus fréquente de mortalité des abeilles", indique l'agence. "Par ailleurs, quatre foyers de loque européenne et deux foyers de loque américaine ont également été identifiés en 2022. Lorsque ces maladies sont détectées, la colonie d'abeilles est détruite afin d'éviter toute propagation à d'autres ruches", poursuit-elle.