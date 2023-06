Le "set-jetting", ou voyager en s’inspirant des séries et des films

L’étude** prend l’exemple de la série à succès de Netflix avec Lily Collins "Emily in Paris". Alors que 29% des personnes interrogées qui n’ont pas regardé la série expriment un vif intérêt à visiter Paris, où se déroule principalement l’intrigue, ce pourcentage s’élève à 53% parmi les Américains interrogés qui l’ont regardée. On observe la même tendance pour Seattle grâce à la saison 4 de l’émission "Love Is Blind" (16% contre 39%), mais aussi avec Londres grâce à "Ted Lasso" (31% contre 49%) et la Sicile avec le succès de "The White Lotus" (28% contre 41%).

Parmi les plus accros au "set-jetting", on retrouve les Millennials. 21% d’entre eux ont déclaré s’être déjà inspirés d’une série ou d’un film pour choisir leur destination, contre 10% chez la génération Z, 7% chez la génération X et 5% pour les "Baby Boomers".

*Enquête réalisée du 17 au 19 mai 2023 auprès d’un échantillon de 1635 adultes américains ayant effectué un voyage d’agrément au cours de l’année écoulée, avec une marge d’erreur non pondérée de + /-2 points de pourcentage.

**Sondage réalisé du 17 au 19 mai 2023 auprès d’un échantillon représentatif de 2203 adultes américains, avec une marge d’erreur non pondérée de + /-2 points de pourcentage.