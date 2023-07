Le service "Veloflic" désormais étendu à l’ensemble de la Région bruxelloise

Le service Veloflic a été étendu à l’ensemble de la Région bruxelloise sous le nom Veloflic @ Brussels, annonce la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Cela signifie que la page Facebook pourra désormais être alimentée par toutes les zones de police de la capitale.

Lancée en 2019, Veloflic permet aux citoyens de signaler le vol de leur vélo par message privé. L’inspecteur principal Tijl De Groot, du service local de police judiciaire de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, et son collègue répondaient jusqu’alors aux messages des victimes et postaient eux aussi des photos de vélos retrouvés.

"Sous l’influence du groupe de travail Ulock, qui travaille à une approche cohérente et uniforme du vol de vélos par les six zones de police bruxelloises, la PolBru a décidé d’officialiser la coopération des forces de police via la page Facebook Veloflic PolBru", explique l’inspecteur principal De Groot.

Si la gestion de la page Facebook reste entre les mains de la police, tous les Bruxellois peuvent désormais y apporter leur contribution.

La police précise toutefois qu’il est toujours préférable, en cas de vol de vélo, de porter plainte dans un commissariat ou en ligne. Le vélo volé peut ensuite être signalé sur Veloflic @ Brussels.