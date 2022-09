Le Service public wallon n’est pas contre les nains de jardin, mais "ce rond-point devenait trop dangereux"

"Une réelle surenchère"

Mais cet engouement posait des questions de sécurité, selon Sarah Pierre, porte-parole du Service public wallon Infrastructures. "Nous ne sommes pas contre les nains de jardin. Mais on s’est rendu compte sur les réseaux sociaux qu’il y avait une réelle surenchère. Les gens s’invitaient les uns et les autres à aller déposer toujours plus de nains de jardin à cet endroit. Et donc nos équipes sont intervenues pour éviter qu’un accident se produise".