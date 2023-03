"Le service minimum dans le secteur des transports empêche les travailleurs de faire grève", estime la FGTB

"Les services minimums existent déjà dans beaucoup de secteurs tels que la santé et la police", indique Estelle Ceulemans, secrétaire générale de la FGTB de Bruxelles. "Quand on a connaissance de grèves émotionnelles à l’avance, c’est organisé. La question des transports est la plus touchy. Le service minimum de M. Bellot crée plus de problèmes qu’autre chose puisque lorsqu’une grève est annoncée, les usagers peuvent s’organiser pour se déplacer. Alors qu’avec le service minimum, on fait croire qu’il y aura des trains. Ce n’est pas une solution et c’est aussi empêcher les travailleurs du service public de faire grève."