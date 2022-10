Le service militaire obligatoire devrait-il faire son retour ?

Sylvain, un auditeur de Mons, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C’était une bêtise de supprimer le service militaire obligatoire. Dans le temps, avant de faire le service militaire, je n’étais pas bon élève. J’ai arrêté l’école et je me suis retrouvé à l’armée en Allemagne. J’ai fait 10 mois à l’armée et ça m’a recadré, ça m’a remis sur le droit chemin. Lorsque je suis sorti, je me suis réinscrit à l’école pour terminer mes études et j’ai réussi à acquérir mon diplôme. Annuler le service militaire a créé une génération de mal éduqués et de délinquants."