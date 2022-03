Le service militaire, ça manque ?

Le débat se termine à Herstal avec Isabelle : "Les jeunes ne savent plus que faire de leurs journées, ils sont irrespectueux et on n’arrive plus à leur inculquer les règles, les enfants nous rient au nez. Ce n’est pas le rôle du service militaire d’éduquer, mais ça aiderait bien les parents. Ça leur permettrait de devenir des adultes responsables."

