Le Service général de renseignement et de sécurité (SGRS) fera moins, pour garantir plus de sécurité

Le plan repose aussi sur une meilleure organisation des missions de la Défense et du SGRS et met un accent plus important sur la numérisation qui permettra notamment une meilleure communication. "L'importance d'une communication plus intense et plus fluide entre les différents services de sécurité permettra aussi de déterminer les préoccupations sécuritaires du moment", a souligné Wim Robberecht.