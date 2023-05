Le service des trains perturbé vers et depuis Bruxelles le dimanche 4 juin en matinée

Infrabel effectuera d'importants travaux de signalisation sur le tronçon entre Bruxelles-Midi et Hal dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin, prévient mardi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le service des trains sera dès lors adapté, notamment dans et autour de Bruxelles, ce dimanche-là, jusqu'à 10h00, indique la SNCB.

Les travaux viseront à installer le système de sécurité européen ETCS (European Train Control System) sur cet axe ferroviaire stratégique.

Environ 1.200 trains de voyageurs passent en effet chaque jour par la gare de Bruxelles-Midi, soit un tiers de ceux qui circulent quotidiennement sur le réseau ferroviaire belge, illustre Infrabel. En différents endroits (Bruxelles-Midi, Hal, Boondael, Holleken, Petite Île, Anderlecht, Forest... ), une quinzaine d'équipes procéderont aux derniers réglages et tests pour la mise en service des balises ETCS sur les voies.

Aucun train ne pourra circuler sur cet axe durant ces opérations, qui débuteront dans la nuit de samedi à dimanche après le passage du dernier train (2h00) et dureront jusqu'au dimanche matin (10h00).

Bruxelles-Midi sera la première gare remise en service, à 6h00, et sera accessible depuis le côté nord. La circulation des trains sera par conséquent adaptée vers et depuis Bruxelles mais aussi vers et depuis Brussels Airport, met en garde la SNCB.

Jusqu'à 10h00, seuls quelques trains circuleront entre les grandes villes autour de Bruxelles et la capitale ou Brussels Airport. Les voyageurs, munis de leur ticket de train, pourront emprunter les bus de remplacement SNCB mais aussi les bus et les trams des réseaux Stib et De Lijn. Les temps de parcours habituels seront donc allongés.

La circulation reprendra progressivement dès 10h00.