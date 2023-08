Le service des étrangers reste fermé à Molenbeek

A Molenbeek en Région bruxelloise, le service administratif dédié aux personnes étrangères reste fermé. Il affiche porte close depuis près de deux semaines maintenant, d’abord avec un jour de grève et puis un manque d’effectif avec plusieurs travailleurs en arrêt maladie.

Ce mardi, une réunion de conciliation a eu lieu entre travailleurs, syndicats et échevins. Mais de source syndicale, cela n’a pas permis d’améliorer les choses.

Des travailleurs de ce service dénoncent la nomination prévue d’une nouvelle cheffe de département, dont ils ne veulent pas.

Un vote sur cette nomination est prévu au prochain conseil communal, planifié le 30 août. Le blocage et la fermeture du service étranger pourraient durer jusque-là, selon les syndicats