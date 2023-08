Le service des étrangers fermé depuis plusieurs jours à Molenbeek, devrait encore le rester

Une mauvaise surprise ces derniers jours pour pas mal d’habitants de Molenbeek. Le service de la commune dédié aux personnes étrangères est fermé depuis vendredi. D’abord, à cause d’une grève ce jour-là. Et, depuis lundi, la grande majorité des membres du personnel sont en arrêt maladie.

Pour faire simple, ces agents se disent à bout. Ils veulent être écoutés et surtout entendus par les autorités communales. La cause de ces tensions est à chercher dans la nomination à venir d’un nouveau chef du département démographie à la commune. L’actuel occupant du poste a dépassé l’âge de la pension, mais a déjà dû être prolongé à son poste à plusieurs reprises pour assurer la continuité des services. Faute donc d’avoir désigné un ou une remplaçant(e). Et c’est justement là que se focalisent les tensions.