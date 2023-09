Le service de remplacement pour les agriculteurs de la Province de Luxembourg a 50 ans

A Oppagne, dans la commune de Durbuy, Philippine Collignon s'est retrouvée seule à la tête de son exploitation agricole en 1996 et,10 ans plus tard, elle est victime d'une grave maladie. Elle s’était inscrite au Service de remplacement et depuis 17 ans, elle bénéficie de coups de main réguliers et appréciables. " Je travaille principalement avec la même personne, quand j’en ai besoin. Mathieu connaît ma ferme aussi bien que moi et je n’ai jamais eu le moindre accro avec lui ! " Le cinquantième anniversaire du SEREAL sera officiellement célébré ce dimanche 24 septembre en fin de matinée à Bastogne.