Le service bancaire de base pour les entreprises entre en vigueur

Pourtant le paradoxe est là : sans banque, pas de traces de transactions et donc, risque de blanchiment d’argent. Les milieux tels que ceux précédemment cités sont réputés pour manipuler beaucoup d’argent liquide. Or du côté des banques "les gros montants en espèce sont considérés comme un facteur indicatif d’un risque potentiellement plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme", confie Charline Gorez, porte-parole chez Febelfin.

De manière générale, les banques sont soumises à la loi anti-blanchiment les obligeant à s’interroger sur l’origine des fonds. Si les transactions sur le compte du client semblent suspectes et ne correspondent pas aux informations qu’il a renseignées, l’institution financière mènera des investigations afin de détecter s’il s’agit ou non d’une fraude. Dans l’affirmative, un terme sera mis au contrat.