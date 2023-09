Le service à la cuillère, nouvelle arme de l’étonnant Corentin Moutet ?

Corentin Moutet n’est pas un joueur comme les autres. Plus petit (1,80m) et moins puissant que les grandes têtes du tennis actuel, le Français se distingue par sa personnalité et son style de jeu hors du commun.

Aujourd’hui âgé de 24 ans, l’originaire d’Île-de-France est en train de remettre le service à la cuillère au goût du jour. Face au Chinois Mu Tao (573e mondial), mercredi, à Chengdu, Moutet a réalisé pas moins de 10 services par le bas sur les 50 points disputés sur ses mises en jeu lors de ce match. Plus surprenant encore, la tactique du Français s’est avérée payante puisqu’il a remporté 8 des 10 points servis de la sorte, soit 80% de réussite. De quoi lui donner des idées pour la suite…

"J’ai beaucoup travaillé sur ce service. Je pense que je dois en faire davantage, cela fonctionne mieux que mon service habituel actuellement. Peut-être que je dois en faire à chaque point dans le futur", a exagéré Moutet à l’interview, après sa victoire facile (6-2, 6-2) contre Mu Tao.

Le Français, qui n’en est pas à son coup d’essai – jusqu’à tenter un service à la cuillère… dans le dos par le passé – pourrait-il envisager d’en faire une arme à l’avenir ?

Incapable de rivaliser avec les monstres physiques du circuit au service, Moutet peut surprendre de nombreux joueurs avec son service à la cuillère, surtout ceux qui se positionnent loin derrière leur ligne de fond au retour. Mais tenter un service par le bas de façon récurrente, comme il l’a laissé sous-entendre avec humour, viendrait à annihiler tout effet de surprise.

Le huitième de finale face au Serbe Miomir Kecmanovic vaudra certainement le coup d’œil.