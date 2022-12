Le "serpent", le tueur en série français Charles Sobhraj, incarcéré au Népal, va être libéré

Son premier meurtre, celui d’une jeune Américaine dont le corps a été retrouvé sur une plage en bikini, remonte à 1975. Surnommé le "tueur au bikini", cet homme suave et sophistiqué a finalement été lié à plus de 20 meurtres. L’autre surnom de Charles Sobhraj, "Le Serpent", lui vient de sa capacité à prendre d’autres identités pour échapper à la justice. Il est devenu le titre d’une série à succès réalisée par la BBC et Netflix qui s’inspire de sa vie.

Il a été arrêté en 1976 en Inde et a finalement passé 21 ans en prison, avec un bref intermède en 1986 lorsqu’il s’est échappé avant d’être à nouveau arrêté dans l’État côtier indien de Goa. Libéré en 1997, il s’est retiré à Paris mais a refait surface en 2003 au Népal, où il a été repéré dans le quartier touristique de Katmandou et arrêté. L’année suivante, un tribunal l’a condamné à la prison à vie pour l’assassinat en 1975 de la touriste américaine Connie Jo Bronzich. Dix ans plus tard, il a aussi été reconnu coupable du meurtre du compagnon canadien de Mme Bronzich.

Derrière les barreaux, Charles Sobhraj a maintenu qu’il était innocent de ces deux meurtres et a affirmé qu’il n’était jamais allé au Népal avant le voyage qui a conduit à son arrestation. L’officier de la police thaïlandaise Sompol Suthimai, dont le travail avec Interpol a contribué à l’arrestation de Charles Sobhraj en 1976, avait fait pression pour qu’il soit extradé vers la Thaïlande et jugé pour les meurtres qu’il y a commis.

Mais jeudi, il a déclaré à l’AFP qu’il ne s’opposait pas à cette libération, car lui et le criminel qu’il poursuivait autrefois étaient désormais trop âgés. "Cela fait si longtemps", a déclaré Sompol Suthimai, aujourd’hui âgé de 90 ans. "Je pense qu’il a déjà payé pour ses actions".