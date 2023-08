Le séquoia géant et l’arboretum de Seraing désormais accessibles

A Seraing, le bois de la Vecquée abrite depuis plus de 100 ans un arboretum. Celui-ci était jusqu’à présent inaccessible car clôturé. Mais cette clôture a désormais disparu et les chemins à l’intérieur de l’arboretum ont été réhabilités. De quoi permettre aux amateurs de s’aventurer au milieu de ces arbres parfois venus de loin. Et durant la balade, pourquoi pas, d’arriver à un arbre particulièrement majestueux : un séquoia géant.

" C’est un séquoia géant. Il est d’origine américaine. Il mesure plusieurs dizaines de mètres de haut et sa circonférence est de cinq mètres. Son écorce est vraiment spéciale. On peut la frapper sans se faire mal. Il n’y a pas de résine dans l’écorce donc elle a une particularité : elle ne brûle pas. Quand il y a des incendies aux Etats-Unis, les séquoias résistent ", explique Francine Foliez, guide nature.

" L’arboretum de Seraing a été planté en 1916 pour donner une plus-value à la forêt serésienne. On y trouve 80 espèces d’arbres qui viennent de différents continents. Il y en a d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique ", précise la guide.