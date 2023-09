"Le sepsis" : ce syndrome qui tue plus de 11 millions de personnes par an dans le monde

À ce moment-là, c’est une course contre la montre. Il faut retrouver le germe en cause et proposer au médecin en charge du patient des options thérapeutiques. Quand quelqu’un arrive à l’hôpital avec une présentation de sepsis, on lui donne d’emblée des antibios assez généraux, en attendant les résultats du labo. Malgré cet antibiotique, un petit pourcentage de sepsis risque d’évoluer vers un choc septique avec une dilatation excessive des vaisseaux sanguins et un risque de décès extrêmement élevé.