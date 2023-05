“Le sentiment qui prime au Standard, c’est l’inquiétude”, le plateau de La Tribune réagit au départ de Ronny Deila

Après le départ de Ronny Deila, de grandes questions se posent concernant le futur du Standard et ses ambitions.

“Est-ce que la raison du départ de Deila ne serait pas que Bruges a les moyens de viser le titre et pas le Standard", a d’abord avancé Stephan Streker. "Le sentiment qui prime, c’est l’inquiétude", a embrayé Cécile De Gernier.

De son côté, Philippe Albert ne cachait pas son inquiétude. "Il va falloir trouver un entraîneur assez rapidement et savoir avec quel effectif il travaillera la saison prochaine alors que Dussenne, Laïfis et Cimirot partent. Plus vite l’entraîneur sera en place, mieux ils travailleront la saison prochaine."

Marc Wilmots était du même avis. "Il faut une ossature solide qui a de l’expérience et du métier sinon cela partira en catastrophe. Le Standard a pris treize buts et n’en a marqué que trois lors des play-offs. Il va falloir remplacer ces joueurs. Si tout le monde part, on recommence à zéro et le métier, cela se remplace très difficilement. Si tu commences mal, tu es parti pour la foire. Ils ont du pain sur la planche."