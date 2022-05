Le sens du but de Haaland et la vista de De Bruyne, l’association alléchante de Manchester City

D’un côté un buteur aux statistiques affolantes, de l’autre un milieu de terrain avec une vista largement au-dessus de la moyenne. L’association entre le sens du but d’Erling Haaland et les passes "laser" de Kevin De Bruyne a de quoi faire saliver les fans de Manchester City… et trembler les défenses adverses.



Le transfert du phénomène norvégien est peut-être bien la pièce manquante du puzzle de Pep Guardiola. Même si le technicien catalan a inventé le concept de faux neuf, il réclame un "pur" finisseur depuis plusieurs saisons. Les zéros alignés par City l’été dernier n’ont pas fait plier Tottenham et Harry Kane n’est pas venu. La patience de Guardiola a été récompensée. Et avec l’arrivée de Haaland, pas sûr qu’il ait perdu au change.



Plus jeune, plus puissant et tout aussi efficace face au but adverse, le Cyborg a prouvé à Salzbourg et Dortmund, en championnat et en Champions League qu’il pouvait briller sur toutes les scènes et digérer les différentes étapes.