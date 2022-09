Le Semi-Marathon de Nivelles : l’un des plus grands événements de course à pied en Wallonie

La course à pied est l’activité sportive la plus populaire en Belgique et de plus en plus de personnes se mettent à courir, partout, tout le temps. Rendez-vous le 18 septembre 2022 !

Le Semi-Marathon de Nivelles est quant à lui l’un des plus grands événements de course à pied en Wallonie et, en un peu moins de 10 ans, est passé d’une course urbaine avec environ 1 500 participants à un rendez-vous incontournable avec près de 4 000 coureurs sur la ligne de départ !

L’événement existe depuis 2013, mais s’est développé ces dernières années pour devenir un événement sportif incontournable. Un événement avec une base d’inconditionnels fidèles qui y participent chaque année, complété par des participants qui viennent de partout en Belgique. L’un des évènements les plus populaires en Wallonie.

KEY FACTS :