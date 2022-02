Le sel de route : un ennemi pour les voitures qui profite aux car washes

Entretenir une voiture est parfois difficile par manque de temps. Pourtant, en hiver, il peut être intéressant d'y songer. L'épandage du sel est un des moyens utilisés pour faire fondre la glace ou la neige. Lorsque nous nous déplaçons, les résidus virevoltent dans les airs et peuvent venir se coller sur la voiture.

Attendre trop longtemps, c'est permettre à la corrosion et à la rouille de s'installer. Entre les pédales de freins plus difficiles à enclencher, le vernis moins éclatant et les rayures, les conséquences deviennent vite gênantes pour l'automobiliste.