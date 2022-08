Le sel de la terre : les sculptures d’une artiste israélienne à la mer Morte

Sous l’effet entre autres de la déviation du fleuve Jourdain qui s’y jette et de l’évaporation favorisée par le réchauffement climatique, les eaux bleues de la mer Morte se retirent d’environ un mètre chaque année, laissant derrière elles un paysage lunaire.

Sigalit Landau, elle, craint que la mer ne disparaisse à long terme, à moins que "les gouvernements ne changent de politique".

"Elle est en train de disparaître et ce n’est pas possible, c’est trop important et merveilleux comme endroit", dit l’artiste dont des dizaines de statues de sel sculptées par la mer seront exposées en octobre au Musée d’Israël à Jérusalem.