Le Seigneur des Anneaux : les 10 anecdotes de tournage que seuls les vrais fans connaissent

Outre les blessures de Legolas et Aragorn déjà évoquées plus haut, le tournage s’est achevé avec une liste assez importante d’acteurs blessés (accidentellement bien sûr). Mortensen, en plus de se casser une dent, s’est aussi fracturé des orteils lors d’une scène : lorsqu’il découvre le massacre des Uruk-hai, il frappe violemment contre un casque, hurle et tombe à genoux… Eh bien il ne jouait pas la comédie, car il venait bel et bien de se casser 2 orteils et souffrait donc le martyre. Vu son réalisme, la scène a bien évidemment été conservée.

C’est aussi le cas de Sean Astin, l’acteur incarnant Sam, qui s’est ouvert le pied lorsqu’il rejoint le bateau dans lequel Frodon a embarqué à la fin du 1er volet pour continuer la route seul. Un objet pointu se trouvait dans l’eau et lui a violemment entaillé le dessous du pied, mais l’acteur a, là aussi, été très pro et n’a crié qu’à la fin de la scène. De sorte qu’ils ont pu conserver la scène malgré la blessure !