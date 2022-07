"Le Seigneur des Anneaux" : la série se dévoile dans un premier teaser

La série "Le Seigneur des Anneaux" s’étalera sur 5 saisons qui mettront en scène les Elfes, les Hommes et les Nains ainsi que les Harfoots, les ancêtres des Hobbits qui vivaient pendant le Second Âge. Tout ce monde est réuni dans un projet dont le budget de chaque saison est faramineux. D’après NewsMonkey, le budget alloué à la première saison s’élève à 465 millions de dollars. Il s’agit de la série la plus chère de l’histoire des séries !