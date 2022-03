Le See U prolongé jusqu’à la fin du mois d'août

Initialement, le See U, une occupation temporaire de la plaine qui accueillera le quartier urbain mixte et le site interuniversitaire de la VUB et de l’ULB, devait durer un an et demi en 2019. Mais les travaux aux alentours, comme le projet USquare (ULB-VUB), ou les travaux dans les bâtiments des résidents, longeant l’Avenue de la Couronne à Etterbeek, entre Flagey et le Cimetière d’Ixelles, ont pris du retard. Résultat : le See U est prolongé, avec son lot d’activités pour les petits comme les plus grands.



De quoi ravir les organisateurs. "C’est une bonne nouvelle parce que c’est l’occasion de faire encore une bonne saison estivale", explique Oriane Lefebvre, chargée de communication pour See U. "Maintenant, c’est que du bonus. Ça a permis à plein de projets de se lancer, de rencontrer d’autres projets dans un cadre hyper vivant et dynamique… Que du positif".



Cette semaine, c’est un stage de skateboard dont Alexandre, 12 ans, peut profiter. "On a d’abord le casque, les genouillères, les coudières et les protèges poignets. Je fais plein d’exercices avec les animateurs et je m’amuse bien". A côté de la salle de stage, le "Velodroom" (œuvre d’art de Bruno Herzele et Elke Thuy), est en train d’être démonté.