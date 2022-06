Le secteur touristique manque de bras : étudiants et travailleurs saisonniers recherchés

Dans ce centre de vacance, on recherche toujours des étudiant pour l'été mais aussi une petite dizaine de travailleurs saisonniers. Des avantages sont proposés pour attirer le personnel parti pendant la crise Covid.

On met en place pas mal d'activités et des avantages pour tâcher d'attirer.

"Suite à la crise Covid, explique Damien Wibin, directeur du Center Park des Ardennes, nous avons perdu quelques talents qui ont décidé de se réorienter. C'est un vrai problème aujourd'hui pour se préparer. On met toutefois en place pas mal d'activités pour pouvoir retrouver des talents, comme des job days ou de pouvoir offrir des logements pour certains collaborateurs qui viennent de loin, et puis des avantages qui sont parfois extra-légaux pour tâcher d'attirer et d'être le meilleur employeur de la région".

Pour celles et ceux qui souhaiteraient postuler cet été, découvrez les offres de travail disponibles à ce centre de vacances de Vielsalm sur ce site internet.