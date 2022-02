Le secteur porcin connaît une forte crise !

Face à ce constat, il existe des alternatives. Comme Porc Qualité Ardenne: la coopérative regroupe 120 producteurs wallons, qui, en privilégiant la qualité plutôt que la quantité, travaillent sur trois filières:

le porc fermier le Bio et le plein air

Le consommateur, sans nécessairement payer plus ou beaucoup plus, a une viande qualitative, mais derrière, il y a un producteur qui gagne sa vie.

"En visant le local plutôt que le mondial, on arrive à maîtriser, non pas nos coûts, mais nos prix de vente", poursuit Jordan Godfriaux. "Et on a créé une filière jusqu'au consommateur, en passant par les artisans-bouchers ou les boucheries à la ferme." Conclusion: ce système profite à tout le monde: "Et en fait, le consommateur, sans nécessairement payer plus ou beaucoup plus, a une viande qualitative, mais derrière, il y a un producteur qui gagne sa vie."

Et vraiment, ils sont heureux.

David De Wilde, producteur/Porc Qualité Ardenne, en est un témoin. Après avoir longtemps travaillé dans le conventionnel, il élève aujourd'hui des porcs bio. La nourriture de ses porcs est obligatoirement bio, et les animaux vivent dans le bien-être animal. Ses truies sont en liberté. Les porcelets et leurs mères doivent sortir en extérieur. "Beaucoup d'espace. Et vraiment, ils sont heureux."

David est aussi en équilibre au sein de son entreprise: au lieu de 75 cents du kilo, David vend ses cochons sur pied à 3 euros du kilo.