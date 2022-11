Le secteur hospitalier belge reste fragile, selon une étude de Belfius

Du côté du chiffre d’affaires, 2021 a cependant été une année de transition après la crise du Covid. Le chiffre d’affaires a progressé d’un peu moins de 10% en 2021 par rapport à 2019, année de référence. C’est surtout l’augmentation du Budget des Moyens Financiers (BMF) qui explique cette augmentation.

Il s’agit ici des moyens financiers alloués par les pouvoirs publics. En 2021, les hôpitaux ont reçu plus d’argent, notamment via le Fonds "blouses blanches" et en raison des indexations salariales et de la mise en place de nouveaux barèmes salariaux. Les hôpitaux ont aussi bénéficié d’une augmentation des revenus tirés des produits pharmaceutiques, des honoraires générés par les médecins et des forfaits INAMI.

Par contre, par rapport à 2019, les coûts d’exploitation ont augmenté en 2021. Les achats pharmaceutiques et les produits médicaux ont, par exemple, coûté plus cher.

Bref, conclut Belfius pour 2021, "les aides fédérales continuent à soutenir le secteur et à maintenir le résultat courant la tête hors de l’eau". Sans cette aide, le nombre d’hôpitaux avec déficit courant serait passé de 24 (28%) à 44 (51%). 129 millions d’euros d’aide fédérale sont arrivés dans les caisses des hôpitaux généraux. En 2020, c’était près de 830 millions d’euros, selon les estimations de Belfius.

Si beaucoup d’hôpitaux avaient en 2021 une structure financière globalement saine, des disparités profondes existent au sein du secteur. 29 hôpitaux, soit 34% du total, ont une part de fonds propres inférieure à la "norme" communément admise dans le secteur. Le taux d’endettement financier est aussi, dans certains cas, plus préoccupant. 20 hôpitaux, soit 23% des institutions, présentent un taux d’endettement supérieur à 40%. 13 institutions n’auraient pas dégagé en 2021 pas un cash-flow suffisant pour couvrir la partie de leur dette arrivant à échéance au cours de cet exercice.