Le secteur du livre francophone revendique des aides économiques régionales

Ils revendiquent par ailleurs l'accès à des financements institutionnels pour répondre aux défis posés par les innovations technologiques.

Ils s'inquiètent aussi du développement spectaculaire des sites internet de vente de livres d'occasion, relevant par ailleurs que des sites pirates proposent des centaines de milliers de livres belges en version numérique.

Toujours selon l'ADEB et Les Editeurs Singuliers, le chiffre d'affaires du secteur affichait une perte de 4 à 5 pour cent au troisième trimestre 2022, une chute qui atteindrait 10 pour cent pour les libraires. Le secteur de l'édition représente 500 emplois directs et semi-directs à Bruxelles et 700 en Wallonie.

Les ventes de livres en grandes surfaces "culturelles" (Fnac,...) et en ligne représentent plus de 50 pour cent des ventes en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 35 pour cent en librairies de petite taille et environ 12 pour cent en grandes surfaces de type alimentaire.

Les éditeurs belges sont inscrits depuis peu dans le système de "Contrat de filière" du livre initié par la ministre de la Culture Bénédictine Linard. Il a pour objectif de mettre en œuvre de manière concertée entre les différents niveaux de pouvoir, un soutien stratégique à l'ensemble des acteurs du secteur du livre.