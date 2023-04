Le secteur du commerce manifeste : "Les employeurs font leur shopping dans les commissions paritaires" pour payer moins les travailleurs

Le secteur du commerce compte cinq commissions paritaires différentes, selon le type de magasin. Comme son nom l’indique, chaque commission est composée d’un nombre égal de représentants patronaux et syndicaux.

La commission paritaire 201 concerne les franchisés et les petites PME. Citons les Delhaize Shop&Go ou les Carrefour Express. Les commerces indépendants avec plus de 20 travailleurs, tels que les AD Delhaize ou les Spar, relèvent de la commission paritaire 202.01. Les supermarchés intégrés, comme les Colruyt ou encore Delhaize le Lion, tombent dans la commission paritaire 202. La commission paritaire 311 concerne les enseignes non alimentaires. Sont visés par exemple les magasins H&M. et Ikéa. Enfin, la commission paritaire 312 est réservée aux hypermarchés, comme Cora et Carrefour.

Chacune de ces commissions fixe les conditions de travail, le salaire, les heures de travail ou encore les congés pour l’ensemble des salariés de l’enseigne concernée. C’est ainsi qu’un employé exerçant la même fonction dans un supermarché ne gagnera pas le même montant, selon que son magasin relève de la commission paritaire 201 (franchisés) ou 202 (supermarchés intégrés).