Le secteur du bio souffre de la crise énergétique mais reste déterminé !

Lors de la pandémie Covid, à l’heure des confinements, du télétravail, de la distanciation sociale, de nouveaux consommateurs avaient littéralement boosté le chiffre d’affaires des magasins bio et donc de toute la filière. Il y a plusieurs explications à cela. Notamment la recherche de commerces de proximité, de qualité des produits, l’envie de vivre plus sainement ou avoir plus de temps pour cuisiner…

Mais avec la crise de l’énergie et les factures de régularisation de gaz ou d’électricité qui arrivent, le Belge voit son pouvoir d’achat menacé. Les consommateurs qui avaient découvert les vertus du bio sont repartis, et les ventes ont diminué. Le secteur est inquiet. Les diverses associations actives dans la filière évoquent une perte de 30% des ventes. Elles se sont exprimées en conférence de presse ce mardi au magasin Biosphère à Dion-Valmont, pionnier du bio en Brabant-Wallon.